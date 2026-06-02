台風6号の影響で、東海地方はあす（水）にかけて非常に激しい雨が降り、大雨のおそれがあるとして、気象台が土砂災害に厳重な警戒を呼びかけています。明るいうちに避難をと、早めに避難所を開設するところも… 【写真を見る】【台風情報】台風6号 東海地方はあす明け方～昼前にかけて最接近 避難所を開設している自治体も この先の進路は？ 気象情報 （岡部蒼人記者午後3時半過ぎ）「夜にかけて雨風が強くなると予想さ