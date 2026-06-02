俳優の三田佳子が、夫で元NHKプロデューサーの高橋康夫氏について語った。【映像】元NHKプロデューサーの夫・高橋康夫氏三田は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（5月28日放送）に出演。今年で結婚52年になる夫・高橋康夫氏との関係について語った。三田は、1974年に当時NHKプロデューサーだった高橋氏と結婚、2人の息子をもうけた。結婚当初から今に至るまで「康夫さん」と呼んでいる夫について、黒柳が「どういう存在ですか