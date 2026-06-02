『ミス青山コンテスト2020』準グランプリを受賞し、モデルや俳優として活動する新田さちかが2日までに、都内で行われた自身の写真集『SACHI-祥-（※祥＝旧字体）』の発売記念イベントに登場。「異性の方にはドキッとしてもらえたらうれしい」と呼び掛けた。【写真集カット】ほ、豊満…大胆に寝そべる新田さちか当日は、新田が来場者一人ひとりと交流。会場には、新田がプロデュースしたブランド『VALLAN』の洋服を着用して参加