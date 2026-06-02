神奈川県真鶴町の海岸で女の子2人を含む3人が海に浮くなどしているのが見つかり、いずれも死亡が確認されました。近くでは新たに成人男性も見つかりましたが、死亡が確認されました。【映像】子ども含む3人が浮いていた現場の様子午前6時ごろ、真鶴町の琴ヶ浜の近くで通行人の男性から「海に女性が浮いている」と110番通報がありました。警察などが駆け付けると、女の子2人が琴ヶ浜で見つかったほか、海に浮いている成人女性が