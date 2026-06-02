全国でフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で7月13日から、数量限定で「2026年サマーバッグ」を販売する。販売に先駆け、6月10日より各店舗で予約受付を開始。なお、「2026年サマーバッグ」の販売ならびに予約受付は一部店舗を除く。【写真】爽やかなブルーがかわいい！使い勝手の良い「メッシュトートバッグ」今年は涼しげな素材感と色味にこだわったアイテムをそろえた。軽やかで夏らしい見た目の