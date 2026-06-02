北インドの打楽器・タブラの日本の第一人者として知られるユザーン氏（48）が2日、自身のSNSを更新。スマートフォンのトラブルに見舞われたことを明かした。普段は日常生活や旅先で起きたハプニングなど、ユニークな投稿内容で知られるユザーン氏。この日は「ユザーンからの切実なお願い」と題し、「iPhoneのカレンダーへの記入が全て消失してしまい途方に暮れています」と打ち明けた。そして「iCloudバックアップからの復旧