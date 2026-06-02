政府は、2019年の火災で焼失し復元工事を進めている沖縄県の首里城正殿について、完成見通しが立ったとして完成式を11月22日に開催すると発表しました。【映像】燃え落ちる首里城の正殿（実際の様子）木原官房長官「首里城は沖縄の皆様のみならず、わが国の誇りとも言える極めて重要な建造物であり、引き続き政府一丸となって復元に向けた取り組みを進めて参ります」2019年10月の火災で焼失した首里城について、政府は2020年に