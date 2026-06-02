北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さん（90）が2日、夫滋さんの死去から6年となるのを前に川崎市内で取材に応じた。いまだ帰国が実現せず「ごめんね」と滋さんの写真に語りかける日々が続いていると明かした。滋さんは被害者家族会の初代代表を務め、救出活動に尽力。2020年6月5日、娘と再会を果たせぬまま87歳でこの世を去った。早紀江さんによると、毎朝お茶を供えながら進展がないことを