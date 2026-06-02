◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-オリックス(2日、東京ドーム)巨人のスタメンが発表されました。交流戦2カードを終えここまで3勝3敗の巨人。この試合は大城卓三選手が「3番・キャッチャー」に、丸佳浩選手が「7番・ライト」に入りました。打順では松本剛選手がトップバッターとして起用され、吉川尚輝選手と1・2番を組みます。大城選手は初の3番でのスタメン出場となります。先発の則本昂大投手は今季6試合に先発し0勝3敗で防御率4.2