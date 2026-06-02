大和市役所（資料写真）台風６号の接近に伴い、神奈川県大和市は２日午後５時に市保健福祉センターを自主避難場所として開設し、３日午前６時からゆとりの森仲良しプラザ、三機ＭＩＲＡＩスポーツセンター大和の２カ所を追加で開設する。全市立小中学校は３日、臨時休校する。