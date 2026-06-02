オリックス・曽谷が、3日巨人戦（東京ドーム）の予告先発として公示された。前回27日のDeNA戦では5回2失点の粘投で、自身4試合ぶりの白星となる3勝目。「少しホッとした部分はあるので。波に乗ってやっていけたら」と、ここから連勝街道を突き進む決意を示した。この日は東京ドームのブルペンで17球を投じ、最終調整。「名前を見たら、誰もが知っている選手ばかり。一発だけには気をつけて丁寧に投げていけたら」と、巨人打