6月1日、櫻井翔が、曜日キャスターを務める報道番組『news zero』（日本テレビ系）に出演し、嵐のラストライブの舞台裏を語った。公演後、“特別な場所”でおこなった5人だけの飲み会を明かし、注目を集めている。嵐は3月からグループ最後のツアーを開催し、5月31日の東京ドーム公演をもって活動を終了した。ライブの翌日に『news zero』へ出演した櫻井に対し、メインキャスターのフリーアナウンサー・藤井貴彦は「昨日は嵐の