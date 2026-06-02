俳優の三田佳子が、今年結婚して52年になるも「金婚式はやらない」方針であることを明かした。【映像】52年前にタヒチで挙げた豪華結婚式三田は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（5月28日放送）に出演。今年で結婚52年になる夫・高橋康夫氏との関係について語った。三田は、1974年に当時NHKプロデューサーだった高橋氏と結婚。黒柳が「今年でもう52年だから、金婚式過ぎたのね」と言うと、三田は「そんなのやらないんです」と