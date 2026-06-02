番組収録先のロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告の公判が２日、東京地裁で行われた。被告人質問が行われ、斉藤被告は黒いスーツに紺のネクタイ姿。初公判では職業について「芸人」と答えていたが、今回公判で検察側から「いまでも芸人という認識はあるか」と聞かれると、「いいえ、芸能活動はできていない状況です。いまはそういうことを考える立場じ