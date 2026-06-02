女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告（43）の公判が2日、東京地裁で開かれた。被告人質問に臨んだ同被告は「好意を持たれていると思った」や「Aさん（被害女性）が受け止めてくれるのは明白だと思っていましたし、押したり、『やめてください』と言われたりしたことは、一切なかった」と、徹底的に無罪を主張した。また、同被告は性的暴行に及ん