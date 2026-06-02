車いすテニスの今季４大大会第２戦全仏オープンが、日本時間２日に開幕。フランス・パリでの熱戦を連日ライブ中継するＷＯＷＯＷは、開幕を前に世界王者の小田凱人（ときと、東海理化）、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）にインタビュー。今年２勝２敗と五分だったライバルのヒューエット（英国）を下し、前哨戦のバルセロナ大会を制した小田は「今はすごく自信に満ち溢れています」と、４連覇に手応え十分だ。―現在のコン