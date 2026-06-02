タレントの時東ぁみが２日、都内で行われた「ミスマガジン２０２７ベスト２０お披露目イベント」にゲスト出席した。斉藤由貴、南野陽子、倉科カナらを輩出したミスコンテスト。この日はベスト２０進出者が発表された。「ミスマガジン２００５つんく♂賞」に選ばれた時東は「つんく♂賞をいただいたその日から、私の人生は大きく変わりましたので、今日いる２０人は選ばれる前ですけれど、今日から人生変わるんじゃないかな