◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（２日・東京ドーム）オリックス・曽谷龍平投手が「６月無双」へ気合を入れ直した。５月はスタートから３戦３敗と苦しんだが、２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季３勝目を記録。「少しホッとした部分はあるので、波に乗っていけたらというふうに思います」と言葉に力を込めた。「侍ジャパンとかでしか（登板は）なくて、ＮＰＢ自体は初めてです」となじみのない東京Ｄのマウ