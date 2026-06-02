競技活動と就職活動の両立を後押し住設・建材流通大手の渡辺パイプ株式会社は1日、スポーツ系の部活動およびサークルに所属する大学3年生を対象とした給付型奨学金「渡辺パイプスポーツ奨学金」を創設したと発表した。競技活動と就職活動の両立を支援する。経済的負担を軽減することで安心して取り組める環境を提供する。奨学金は返還不要の給付型で、支給人数は10人。1人あたり50万円が給付される。専攻や成績、世帯の所得制