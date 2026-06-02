◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（２日・横浜）楽天は２日、鈴木大地内野手（３６）がキャプテンに就任することを発表した。鈴木大は１９年にオフに楽天に加入。チームの野手で最年長で、リーダーシップに定評がある。首脳陣、ナインからの信頼も厚い。チームは三木肇監督が就任した２５年以降はキャプテン制を廃止していたが、シーズン途中という異例のタイミングでベテランに重責を託した。鈴木大は「監