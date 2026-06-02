車いすテニスの今季４大大会の第２戦、全仏オープンが日本時間２日に開幕。世界女王の上地結衣（三井住友銀行）は、２月にパワーアップを目指し、新たなラケットを導入。慣れるのに時間がかかり、前哨戦２大会では１回戦と準決勝で敗退と結果につながっていない。しかし、「厳しい戦いが続くが、全力で戦いたい」と、２連覇に全集中だ。―現在のコンディションは？「ヨーロッパの大会に移動したのは早くて、イタリアのローマ