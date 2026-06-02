◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（２日・東京ドーム）巨人は２日、オリックス戦のスタメンを発表した。大城卓三捕手がプロ９年目にして初めて３番で先発出場する。今季はここまで３４試合に出場し打率３割４分８厘、４本塁打と好調をキープしている。また、坂本勇人内野手が４試合ぶりにスタメンに入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）松本２（二）吉川３（捕）大城４（