【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、またまた見逃せないおもちゃが登場！ 今回は「ちいかわ」とコラボしたフィギュアが、第1弾・第2弾を合わせて全8種類用意されています。どれがもらえるかは開けてからのお楽しみというランダム仕様で、集めるワクワク感も魅力。今回は、早くも話題沸騰中の「ちいかわフィギュア」の魅力をご紹介します。 ネクタイ姿がカッコイイ！ 今回のおもちゃは、マクドナルドで