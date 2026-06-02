メ～テレ（名古屋テレビ） 生活保護を申請中の男性にわいせつな行為をしたとして、名古屋市東区役所の男性職員が懲戒免職になりました‥ 2日付けで懲戒免職となったのは、東区役所で生活保護の申請手続きなどを行うケースワーカーの職員で、不同意わいせつの罪で起訴されている40代の男性です。 市によりますと男性職員は去年8月、生活保護の申請手続きで訪れた20代男性の自宅で、この男性の下