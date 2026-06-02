◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（２日・横浜）ＤｅＮＡの木村洋太球団社長が２日、本拠地での楽天戦を前に支配下契約を結んだ庄司陽斗投手（２５）と左ひじ手術で帰国しているオースティン・コックス投手（２９）の退団（ウェーバー公示）について報道陣に対応した。コックスについて「代理人と話した中で今シーズン難しいというところがありまして。枠を空けておくためにもというところで」と明かし「冬明