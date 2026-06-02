SUPER BEAVERが、現在公開中のライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』のオリジナルサウンドトラックを、6月3日に配信リリースすることを発表した。本作は、劇中で一部使用されている2026年2月1日に行われた神奈川・Kアリーナ横浜 単独公演のライブ音源を全曲収録。さらに、音楽プロデューサー・河野圭が制作した劇伴6曲も収められている。◾️映画『SUPER BEAVER LIVE & DO