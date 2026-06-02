◆第９７回都市対抗野球大会北海道地区２次予選北海道ガス１０―８日本製鉄室蘭シャークス（２日・大和ハウスプレミストドーム）２年ぶりの都市対抗野球大会出場を目指す北海道ガスが１０―８で日本製鉄室蘭シャークスを下し、２次予選白星発進。３月に就任した元日本ハム・谷口雄也打撃コーチ、吉田侑樹投手コーチのアドバイスを生かし、両チーム合わせて２６安打の乱打戦を制した。点の取り合いとなった一戦。元プロコーチ