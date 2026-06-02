女優で歌手の香坂みゆきが1日、自身のインスタグラムを更新。5月31日に都内で開催したライブへの感謝をつづった。 【写真】黄＆赤＆黒今もキラッキラレアすぎる45年ぶりの3人集結 「2026 MIYUKI KOSAKA LIVE」と題し、リール動画を投稿した香坂。「今年の周年Liveも幸せな時間を 過ごさせていただきましたお越しいただいた皆さまありがとうございましたこれからも沢山Liveが出来ますように」と感謝と思いを