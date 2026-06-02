訓練が行われた解体前のアパート高松市牟礼町 高松市消防局が2日、解体前のアパートを使って、火事を想定した実践的な救助訓練を行いました。 訓練は高松市牟礼町にある解体予定のアパート行われ、高松市の消防署などから約20人が参加しました。本物の建物を使うことで、より実践的な訓練をしてもらおうと、大東建託が解体前のアパートを提供したものです。 参加した消防士はエンジンカ