地元メディア「Liverpool Echo」が、遠藤航の去就について想したイングランド1部リバプールは、5月30日にアルネ・スロット監督を解任した。次期監督として、ボーンマスを指揮していたアンドニ・イラオラ氏の就任が有力視されているなか、地元メディア「Liverpool Echo」は、新シーズンの「理想の中盤」を挙げて、日本代表MF遠藤航の去就についても予想した。プレミア王者に輝いた2024-25シーズンから一転して、2025-26シーズン