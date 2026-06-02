トランプ米大統領が与党からも反発が出ている「司法被害者基金」を白紙化する可能性が大きくなったとの見方が出ている。米司法省は1日、Xに上げた声明で、先月29日にバージニア連邦裁判所が基金執行を一時中断するようにした決定に対し「裁判所の判決を順守するだろう」と明らかにした。司法省はただ、「この基金は不当に加えられた虐待と被害、憎悪を補償するために設立されたもの」とし、裁判所の判決に対しては「強く反対する」