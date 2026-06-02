大量消費されるTシャツに自らの手で“愛着”という価値を持たせ、「長く着る」ことを提案する体験型アパレル「約束で買えるTシャツ店」present by United Athleが、2026年5月31日（日）まで東京・原宿の「GoOn TOKYO」にて期間限定で開催されました。本イベントの最大の魅力は、音楽シーンや現代アート、ピクセルアートなどのカルチャー最前線で活躍する5名のクリエイターが「愛着を持って育てるTシャツ」をテーマに書き下ろした全