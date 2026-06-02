元STU48の森香穂（29）が2日までに自身のSNSを更新。結婚と第1子妊娠を報告した。「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と結婚と妊娠を報告した。ウエディングドレス姿やふっくらおなかも公開。「実はお腹超ぱんぱんで既に10キロ太ってます」と明かした。さらに「本日