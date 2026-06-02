台風6号の影響が各地に出ています。まずは「レベル4氾濫危険警報」が出ている日南市の酒谷川が見える場所から現在の様子を伝えてもらいます。宮崎県の南部、日南市の高台にある宿泊施設から中継でお伝えします。いまこちら雨は小康状態ですが、2日は朝から大粒の横なぐりの雨が強まったり弱まったりを繰り返しています。その大雨の影響で、私たちの目の前を流れる酒谷川と、近くを流れる広渡川にレベル4の氾濫危険警報が出ました。