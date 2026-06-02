◇MLB ロッキーズ9-8エンゼルス(日本時間2日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスは序盤に5点のビッグイニングをつくるものの、終盤8回に5失点するなど逆転され、一度は追いつくものの9回にはカービー・イエーツ投手が相手に勝ち越しを許し、両チーム10安打ずつを放った乱打戦に敗れました。エンゼルスは0-2とビハインドの3回ウラ。先頭から2連打などで2死1、2塁のチャンスを作ると、4番ジョー・アデル選手がタイムリーを放ち1点を返