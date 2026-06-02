女優の十條莉緒が2日までにインスタグラムを更新。芸能活動を再開することを発表した。十条は「芸能活動を再開することにしました」と書き出し「事務所とは業務委託契約という形で活動しております」と続けた。さらに「約6年前に膠原病を発症してから、体調の波に翻弄される日々を過ごしてきました。手放した夢や仕事は数知れず、悔しさや不安を抱えながら過ごした時間もたくさんありました」と振り返り「それでも、支えてくださる