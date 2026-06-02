犬と雨の日に散歩へ行くときの便利グッズ 1.レインコート レインコートは必須とも言える犬と雨の日に散歩へ行くときの便利グッズです。 雨の日のお散歩では、犬の体が濡れてしまうと、体温が下がってしまったり、体調を崩してしまったりすることがあるため、レインコートは実用的なグッズであると言えます。 影響を受けやすい超小型犬やシングルコートである犬種、体温を調節する機能が未