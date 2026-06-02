かりゆし58の新曲「結縁音」（ゆいえんね）が、沖縄セルラー電話株式会社（沖縄セルラー）の創立35周年記念テーマソングに起用。また、同曲を使用したコラボレーション映像も公開となった。 （関連：【映像あり】かりゆし58、新曲「結縁音」使用沖縄セルラー電話株式会社コラボレーション映像） 本楽曲は、沖縄セルラーの創立35周年プロジェクトのために書き下ろされたもので、