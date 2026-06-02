Game & Co.が展開する「AMICIS（アミシス）」は、「碧依さくら 限定コラボデバイス」第3弾として、ゲーミングキーボードの受注販売を6月1日から6月30日までの期間限定で実施することを発表した。 【画像あり】本人監修のこだわりの本体 碧依さくらは桜の妖精と雪女のハーフのVTuberで、2024年2月にデビュー。同年9月にはVTuberプロダクション「re;BON」を設立し、代表として次世代VTuber