全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のピッツェリア店『pizza marumo（ピッツァ マルモ）』です。【2022年12月OPEN】世界を魅了した日本の感性が光るとっておきの一枚元々は和食の料理人だったという店主の本倉裕樹さん。ピッツァに魅せられて名店へ飛び込み修業、4年前に自身のピッツェリアを開いた。それが瞬く間に評判を呼び、国際的なピッツァアワードでは世界