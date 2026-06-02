各地で台風６号(チャンミー)の影響が出ています。 【画像】台風進路、全国の天気を地方ごとに 気象庁によりますと、東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部・奄美地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるということです。 ［気象現象の予想］線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。（東海地方）静岡県