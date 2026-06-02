お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは6月1日、自身のInstagramを更新。娘とのほほ笑ましいハプニングを公開しました。【写真】バービーに起きたハプニングとは「バービーちゃん家族の日常 大好き」バービーさんは「娘と楽しく笑い合っていたと思ったら、首にかけていたバッグで急に首を絞められました一歳児って油断大敵ですね！『やぁぁあめぇぇぇてぇぇ！』って思わず叫んだわよ」とつづり、5枚の写真を公開。娘と笑