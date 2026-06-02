映画鑑賞料金の主な改定内容TOHOシネマズは、7月1日から映画鑑賞料金を改定する。同社では、これまで快適で魅力ある映画鑑賞環境の維持・向上に継続して取り組んできた。しかしながら、劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受け、今後も安定的にサービスを提供していくために、全国のTOHOシネマズにおける鑑賞料金を、一部、改定することとした。同改定では、従来の全国一律の料金体系を見直し、各劇場の立地特性・設備環境などを