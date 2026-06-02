「−196（イチキューロク）〈ルビーグレープフルーツ〉」サントリーは、“果物がおいしいチューハイ”「−196（イチキューロク）〈ルビーグレープフルーツ〉」を7月28日から発売する。「−196」は、2005年発売のロングセラーブランドで、同社独自の“−196℃製法”を使用している。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「−196」シリーズは、果物の弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい、爽やかなパッケージに好評を得