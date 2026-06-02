大阪府泉南市で3月、閉店後の店舗からスマートフォンを盗むなどしたとして、府警は2日までに、窃盗容疑などで17〜18歳の男女4人と、特定抗争指定暴力団山口組系組員神川将一容疑者（29）＝同府松原市＝ら2人を逮捕した。府警は4人を匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の実行役、神川容疑者ら2人を指示役とみて調べる。府警によると、逮捕された17〜18歳のうち2人は事件当時、同じ高校で卒業式を終えた立場だった。男女4人は神川