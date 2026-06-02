2日、神奈川県真鶴町の海岸付近などで、女の子とみられる2人を含む男女4人が浮かんでいるのがみつかり、いずれも死亡が確認されました。警察は、無理心中の可能性もあるとみて調べています。警察などによりますと2日午前6時ごろ、真鶴半島の「琴ヶ浜」の浜辺近くに、女の子とみられる2人が、また近くの「真鶴港」で成人とみられる女性1人が、海面に浮いているのが見つかったということです。3人は、その場や搬送先の病院で死亡が確