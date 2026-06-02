2026年4月10日に公開された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、公開45日間で観客動員数840万人、興行収入124億円を突破した（興行通信社調べ）。一部の最新情報では125億円も突破したといわれており、今もなお記録を伸ばし続けている。【写真】「弁当箱じゃねぇか！笑」コナン君のスケボーを再現したポップコーンボックス『コナン』シリーズの独走ぶり初日だけで観客動員数73.9万人、興収11.3億円を記録。これは前