台風6号の接近で物流にも影響が出ています。ヤマト運輸は2日午後4時現在、鹿児島県と宮崎県の窓口業務を停止しています。また、集荷や配達についても、鹿児島県と宮崎県の全域、大分県の一部地域で停止しているということです。佐川急便でも午後1時現在、鹿児島県や宮崎県の一部地域で集配業務を一時停止しているほか、その他の地域でも、一部の荷物に遅れが発生しているとしています。日本郵便では午前9時現在、沖縄県の全域と鹿