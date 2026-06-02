歌手の氷川きよし（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。思い出の私物を披露した。氷川はストーリーズで「18歳で上京してはじめて買ったテーブル」と、ちゃぶ台の写真をアップ。「西新宿の1Kのお部屋に大活躍してくれた。大事にしてるからまだ使える。懐かしい」と伝えた。またフィードでは「30年物」と明かし、「西新宿で3年半バイトしてた時やこれまで出会ったすべての人に深い感謝。若かったあの頃」と回想。自身のグ