女優泉ピン子（78）が2日、都内で著書「ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉」（徳間書店）の刊行記念記者会見を行った。前著「終活やーめた。」（講談社）から1年、喜寿を超えて家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、今後についてピン子流・生き方の極意をつづった自伝エッセー。本の中で「これが最後。全部言うわよ」と記しているが「人間って欲深いからね。最後って言って何十冊も出してるやついっ